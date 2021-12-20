Новий мінівен від Hyundai схожий на космічний корабель

Автомобільний ринок поповнився новинкою від всесвітньо відомої марки Hyundai. Як повідомляє пресслужба автомобільної корпорації, до випуску підготовлена нова модель мінівена Staria. За словами виробника, зовні мінівен нагадує космічний корабель.

Компанія пропонує автомобіль в конфігураціях для роботи або сім'ї. Всього в ньому можна встановити від двох до 11 посадочних місць. У дев’ятимісному Staria преміумкласу місця другого ряду можна буде розгортати на 180 градусів, повертаючи їх до задніх пасажирів. У семимісному Staria пасажирам доступне електрорегулювання сидінь.

У компанії заявили, що створювали автомобіль "зсередини-назовні", проєктуючи спочатку його інтер'єр. Це свідчить про пріоритет для клієнтів внутрішнього простору, відзначили в Hyundai.

Головні особливості Staria:

широкі панорамні вікна;

26 см дисплей;

сенсорна центральна панель;

перемикання передач кнопковим електронним важелем;

режим релаксації (для семимісної преміумверсії).

Hyundai офіційно представить Staria в першій половині 2021 року на онлайн-прем'єрі.