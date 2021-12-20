Новий локомотив ТОВ «Нібулон»

13:06 29 липень Київ, Україна

Щоб розвантажити станцію Миколаїв-Вантажний ТОВ НІБУЛОН придбав локомотив. Маневрений транспорт призначений для доставки та збирання вагонів - на це компанія також отримала дозвіл від «Укрзалізниці».

«Технічний стан локомотива перевірено фахівцями техперсоналу підрозділи локомотивної служби« Укрзалізниці », затверджено актом про відповідність справного стану. А локомотиво-складацькі бригади пройшли успішну перевірку знань з нормативних документів безпеки руху поїздів і правил технічної експлуатації залізниць України », - розповів начальник ділянки з / д транспорту« НІБУЛОН »Юрій Нанакін.

Раніше тепловоз компанії здійснював тільки маневри на території морського перевантажувального терміналу компанії в Миколаєві. Тепер локомотив зможе виконувати весь комплекс робіт зі станції.

У компанії «НІБУЛОН» також відзначили, що в 2019 році в Миколаєві компанія побудувала і ввела в експлуатацію пункт технічного обслуговування залізничного транспорту. На пункті ТО проводять огляд, ремонт і мийку тепловозів