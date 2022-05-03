Співпраця Укрпошти з Moneyveo

З початку серпня набув чинності новий спосіб погашення кредитів Moneyveo через відділення Укрпошти. Тепер платежі по кредиту можна здійснювати в більш зручному форматі.
З 1 серпня в усіх автоматизованих відділеннях Укрпошти можна оплатити щомісячний платіж по кредитах Moneyveo. При здійсненні платежу буде стягуватися фіксована комісія в розмірі 10 грн, яка не залежить від суми платежу, повідомили в Укрпошті.
Для того, щоб у відділенні Укрпошти внести такий платіж, потрібно повідомити оператору номер телефону, на який зареєстрований кредит Moneyveo. Після здійснення платежу на вказаний номер протягом декількох хвилин надійде повідомлення від Moneyveo про зарахування коштів.
«Укрпошта все більше стає єдиним місцем, де клієнти можуть отримувати не тільки поштові послуги, а й низку супутніх, в тому числі фінансових. Ми даємо можливість більш ніж 1 млн клієнтів Moneyveo оплачувати платежі по кредиту в зручній формі. Новий сервіс буде цікавий перш за все тим клієнтам, яким зручніше платити готівкою», - заявив заступник гендиректора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.
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