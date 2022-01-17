Нова мережа гіпермаркетів «Ultramarket» незабаром відкриється в Києві

15:49 30 квітень Київ, Україна

Насиченість торгової мережі великими торговими об'єктами створює додаткову конкуренцію між їхніми власниками. У період кризових ситуацій конкурентні відносини загострюються. Як заявив нещодавно господар мережі гіпермаркетів Мегамаркет Олег Вишняков, він також вирішив створити нову мережу гіпермаркетів Ultramarket.

Нові магазини з'являться на місці вже двох наявних Мегамаркетів у столиці, також бізнесмен планує відкрити два нових магазини до кінця року.

Він створює продовольчу мережу без колишнього партнера Віктора Юшковського, з яким вони розділили бізнес.

Власники однієї з найбільш закритих в Україні груп - АДС - вирішили розійтися в 2017 році. Чотири з дев'яти київських активів - торговий центр і готель Космополіт, розважальний центр Ультрамарин і будівля, в якій розташований Мегамаркет на Петрівці, - перейшли в управління Олега Вишнякова. Решта п'ять - ТРЦ Термінал в Броварах, аутлет-центр Мануфактура, будівлі Мегамаркета на вулицях Горького, Сурікова і на четвертому кілометрі Одеської траси - старшому партнеру Віктору Юшковському.