Норвезька компанія побудує найбільшу в Європі вітряну електростанцію

21:27 24 листопада Київ, Україна

Вітрові умови в Україні - одні з кращих в світі для виробництва чистої енергії, норвезька компанія NBT приступить до будівництва найбільшої в Європі берегової вітрової електростанції на території Запорізької області.

"Уже розроблено проєктну документацію і були зареєстровані повідомлення про початок будівельних робіт. Була проведена оцінка впливу проєкту на навколишнє середовище. Старт будівельних робіт - в грудні. Завершення - в 2023 році", - зазначено в повідомленні.

ВЕС Zophia включатиме від 130 до 150 вітроустановок на території Якимівської і Кирилівської громад недалеко від Мелітополя, потужністю по 5-6 МВт кожна. Заплановане щорічне виробництво електроенергії - 1,8 млн МВт-година. Загальна потужність ВЕС - 792 МВт.

"Після завершення будівництва проєкт буде найбільшою в Європі береговою вітровою електростанцією", - йдеться в повідомленні.

Вартість проєкту - $1,4 млрд.