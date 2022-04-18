Норвезька компанія побудує найбільшу в Європі вітряну електростанцію

Вітрові умови в Україні - одні з кращих в світі для виробництва чистої енергії, норвезька компанія NBT приступить до будівництва найбільшої в Європі берегової вітрової електростанції на території Запорізької області.
ВЕС Zophia включатиме від 130 до 150 вітроустановок на території Якимівської і Кирилівської громад недалеко від Мелітополя, потужністю по 5-6 МВт кожна. Заплановане щорічне виробництво електроенергії - 1,8 млн МВт-година. Загальна потужність ВЕС - 792 МВт.
Вартість проєкту - $1,4 млрд.
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