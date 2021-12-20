«НІБУЛОН» отримав допомогу в розмірі 27 млн ​​доларів

13:21 15 липень Київ, Україна

«НІБУЛОН» - один з найбільших українських виробників і експортерів сільськогосподарської продукції. До складу підприємства входять 22 виробничих філії (виробництво сільгосппродукції на 82,5 тис. Га орендованих земель), 19 елеваторних комплексів та перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одноразового зберігання 1,77 млн т, суднобудівний-судноремонтний завод і судноплавна компанія.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалила надання компанії «НІБУЛОН» кредиту в розмірі $ 27 млн. Про це свідчать дані на сайті банку.

Як зазначається, позику на суму до $ 27 млн для ТОВ «НІБУЛОН» дозволить компанії забезпечити достатнє фінансування оборотного капіталу на наступні сезони і підтримати подальший розвиток своєї торгової діяльності в Україні на тлі несприятливого впливу COVID-19 на бізнес.

Крім того, фінансування забезпечить збереження прихильності «НІБУЛОНа» розвитку річкових транспортних мереж і збільшення внутрішніх закупівель зерна.