Незаконне ввезення добрив з РФ на 1,3 млрд гривень

22:00 12 серпня Київ, Україна

Співробітники прокуратури викрили недобросовісних постачальників добрив. За ухилення від сплати податків їм загрожує арешт майна і стоїть питання про обрання їм запобіжного заходу.



У Києві правоохоронці викрили схему поставок мінеральних добрив з Росії в Україну в обхід санкцій і антидемпінгового мита. Компанія-імпортер таким чином ухилилася від сплати понад 1,3 млрд грн податків, повідомляє пресцентр Київської міської прокуратури.



За версією слідства, виробники аміачної селітри з РФ, які були внесені до списку санкцій РНБО, в 2016-2018 році продавали товар в Україні за демпінговими цінами і ухилялися від сплати обов'язкових платежів.



Завозили добрива незаконно, підробляючи класифікацію товарів.



"Службові особи дочірнього підприємства вітчизняного товаровиробника мінеральних добрив при ввезенні товару на територію України з РФ навмисне підміняли УКТЗЕД товарів за класифікацією номенклатури товарно-матеріальних цінностей, але не платили встановлене на такі види добрив антидемпінгове мито", - розповіли в прокуратурі.



В ході обшуків правоохоронці вилучили, зокрема, 10 млн грн готівки.



Зараз двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати митних платежів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу і накладення арешту на майно.