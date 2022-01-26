Незаконний оборот сигарет краде у скарбниці 4 млн грн

09:35 10 вересень Київ, Україна

В Україні розвинений ринок нелегального поширення тютюнової продукції. Щорічно це приносить великий прибуток бізнесменам, але й шкодить державній скарбниці. Про те, як уряд має намір боротися з цією ситуацією - дізнавалися наші журналісти.

2,6 мільярда сигарет в Україні поширюється на чорному ринку. Про це свідчать дані проєкту Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, який проводить Kantar Україна.

За оцінками експертів сума неотриманих податків до бюджету України у 2020 році - понад 4 мільйони гривень. Більше ніж 2,6 мільярда сигарет поширюється саме на чорному ринку.

У 2020 році рівень нелегально ввезеної продукції (контабанди) знизився до 4.2%, але рівень контрафакту продовжує істотно зростати. Протягом першої половини 2020 43% від всієї нелегально ввезеної продукції надійшло з невизначених країн, а частка контрафактних марок різко зросла до 23%.

Ще однією особливістю 2020 є те, що частка контрабанди, яка прибуває з Білорусі, збільшилася до 17%. Це також є одним з рекордів за останні роки, - зазначила Ольга Чернюшок, аналітик.

Нагадаємо, вчора Уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що дозволить державі підсилити контроль на ринку, підвищити прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України.