Незаконні транзакції - як заробляють міжнародні банки

13:08 21 вересень Київ, Україна

Два трильйони доларів США - саме така сума, згідно з журналістським розслідуванням BuzzFeed News незаконно пройшла через міжнародні банки. Серед банків згадуються такі: Міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered і BNY Mellon.

У розпорядженні журналістів виявилися файли з даними більше як 200 000 підозрілих транзакцій, про які міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered і BNY Mellon з Нью-Йорка повідомляли FinCEN, бюро Мінфіну США, яке збирає та аналізує інформацію про фінансові операції з метою боротьби з відмиванням коштів в США і за кордоном.

На думку видання BuzzFeed News, західні банки могли заблокувати майже всі ці транзакції, однак давали їм «зелене світло» і продовжували отримувати комісію за кожний переказ великої суми грошей. Масив даних охоплює період з 1999 по 2017 роки, а загальна сума транзакцій перевищує два трильйони доларів США.

Загалом журналісти з BuzzFeed News, разом і колегами з усього світу, аналізували вказані дані понад один рік. У FinCEN неодноразово відмовлялися проводити зустріч з журналістами.

Відзначається, що в злитих файлах, зокрема, згадується колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який раніше співпрацював з експрезидентом України Віктором Януковичем і пізніше був засуджений в США за шахрайство й ухилення від сплати податків. Так, банк JPMorgan повідомляв американському відомству про підозрілі транзакції компаній, пов'язаних з Манафортом, в розмірі не менше ніж 10 млн доларів США.