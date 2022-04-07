Негода вбиває український урожай - аграрії втрачають мільйони

Негода, що встановилася по всій території України, завдає шкоди не тільки будинкам, але і полям. Зливи та шквали знищують сотні квадратних кілометрів зернових і бобових насаджень. Експерти відзначають також масову загибель плодово-ягідних насаджень.

Відзначається, що на півдні України місцями знищено близько половини врожаю. Найбільше від негоди постраждали Одеська, Миколаївська та Херсонська області. В Одеській області через зливи знищені сотні гектарів ячменю.

За словами глави ВАТ «Степовий», підприємство втратить більше половини врожаю ячменю через затяжні дощі та град. Аналогічна ситуація склалася по всьому регіону.

«Що стосується врожаю пшениці, то, на жаль, нічого не можу сказати - через велику воду не можемо зайти в поля і перевірити, наскільки пошкоджені посіви», - зазначив глава ВАТ «Степовий».

Згідно з інформацією, в Херсонській і Миколаївській областях в результаті негоди затопило поля. Найбільше постраждали посіви ячменю, пшениці і рапсу. Крім того, побило градом соняшники. Також в Херсонській області град пошкодив урожай абрикос і винограду.

Відзначається, що збитки аграріїв вже досягають мільйонів гривень.