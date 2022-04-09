Немирівський спиртзавод почне свою роботу в 2021 році

Пресслужба компанії Nemiroff заявила про остаточне підписання договору купівлі-продажу Немирівського спиртзаводу. Нагадаємо, що завод компанія купила в рамках роботи проєкту «Велика приватизація» від Фонду державного майна України.

Згідно з результатами аукціону, який було проведено 15 жовтня 2020 року, сума угоди склала 55 млн гривень.

За попередніми розрахунками компанії, перша інвестиція в модернізацію придбаного заводу складе від $300 до $500 тис. Це початковий необхідний внесок в обладнання, технології та персонал для того, щоб зробити виробництво відповідним стандартам компанії.

Запуск виробництва поки заплановано на 1 квартал 2021 року. Точні терміни залежать від швидкості прийняття і впровадження нового закону про ліцензування, а також від сприяння державних органів в отриманні ліцензії.