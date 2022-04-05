Німецькі інвестори зацікавлені в українському бізнесі

Німеччина висловила бажання стати інвестором для українських бізнесменів. Про це стало відомо в рамках Європейського тижня підприємництва. Представлений проєкт «Підтримка малих і середніх підприємств» може стати початком співпраці України з німецькими інвесторами.

«Співпраця між країнами триває вже вісім років, за цей час вдалося побудувати систему кредитування малих і середніх українських підприємств в національній валюті і видати кредитів майже 1 млрд гривень», - зазначила надзвичайний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

Німеччина змогла забезпечити основу для успіху українських малих і середніх підприємств завдяки фінансовій підтримці в розмірі 12 млн євро. Це робить проєкт живим прикладом чудової донорської співпраці.

Проєкт «Підтримка малих і середніх підприємств» фінансується урядом Німеччини і Європейським Союзом через Німецький банк розвитку KFW. Тому, щоб уникнути валютних ризиків, - Німецько-український фонд, або, як він зараз називається - Фонд розвитку підприємництва, - разом з Франкфуртською школою фінансів та менеджменту, розробили нову програму з підтримки малого та середнього бізнесу в національній валюті: запропонували довгостроковий кредит у гривні під 14-15% річних.

«Колишній Німецько-український фонд є лідером фінансових інновацій та забезпечує фінансову ефективність як для українських малих і середніх підприємств, так і для нашого внеску, який, по суті, є внеском платників податків в ЄС», - каже Штефан Шльойнінг, керівник програм співпраці представництва ЄС в Україні.

Згодом в програму включилися місцеві органи влади з програмами компенсацій відсотків до 50%, що дозволило вдвічі зменшити річний відсоток для підприємців. Тому, незважаючи на ефективність функціонування, уряд обрав Німецько-український фонд платформою для реалізації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9».

«Фонд розвитку підприємництва сьогодні є одним з основних драйверів кредитування в Україні. Він фактично є адміністратором програми «5-7-9». Вже за цією програмою сьогодні видано 4,5 тисячі кредитів для малого і середнього підприємництва на загальну суму 11 млрд гривень», - каже міністр фінансів України Сергій Марченко.

Проєкт «Підтримка малих і середніх підприємств» складається з двох частин - інвестиційної та консультаційної. Так, інвестиційна складова є позикою від уряду Німеччини через Німецький банк розвитку KFW в розмірі 10000000 євро. Консультаційна, своєю чергою, включає 2 мільйони гранту, призначених для інституційного розвитку НУФ, консультаційної підтримки банків-партнерів, організації маркетингових заходів і фінансових ярмарків.

Реалізує цю складову Франкфуртська школа фінансів та менеджменту. Зокрема, завдяки консультаційному компоненту, вдалося поліпшити фінансові показники роботи Фонду. А саме чистий процентний дохід виріс на 600%, чистий прибуток зріс з 3600000 євро до 5600000. А власний капітал НУФ збільшився на 177%.

«У рамках консультаційного компонента допомога надавалася не тільки нашим банкам-партнерам, а також і самому Німецько-українському фонду для того, щоб його перевести на максимально ефективний механізм роботи відповідно до кращих європейських практик. З цією метою ФШФМ допомогли фонду удосконалити інвестиційну політику, політику управління ризиками», говорить Валерій Майборода, уповноважений представник ФРП.

За його словами, на досягнутому Фонд розвитку підприємництва зупинятися не збирається. Уже в наступному році планується впровадження нового проєкту агентством з міжнародного співробітництва.