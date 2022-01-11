Нелегальний ринок алкоголю в Україні

12:59 11 січень Київ, Україна

Частка нелегального алкоголю в Україні становить понад третину загального обсягу ринку та понад половину ринку міцного алкоголю. Оподаткування нелегально виробленої та завезеної лише лікеро-горілчаної продукції може поповнити держбюджет від акцизного податку приблизно на 9 млрд грн на рік.

Про це йдеться у звіті про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних напоїв до державного бюджету, повідомляє Рахункова палата.



Зокрема, за інформацією Державної податкової служби, обсяги виробленої лікеро-горілчаної продукції у 2020 році порівняно з 2019 роком збільшилися майже на 11%, виноробної продукції та солодового пива зменшилися на 13% та 0,5% відповідно. За даними Державної митної служби, імпорт лікеро-горілчаної продукції зріс майже на 45%, виноробної – удвічі, пива – більш ніж на 11%.



При цьому до держбюджету за вказаний період надійшло майже 42 млрд грн акцизного податку з алкогольних напоїв, імпортованих та вироблених в Україну. Проте його питома вага у загальній сумі податкових надходжень знизилася з 1,9% у 2018 році до 1,6% за 9 місяців 2021 року.



Фахівці Рахункової палати виявили випадки звітності про обсяги скоєних операцій виробниками, імпортерами та гуртовими торговцями алкоголем, які не мали чинної ліцензії на право провадження такої діяльності.



За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала уряду вдосконалити законодавство з адміністрування акцизного податку. Зокрема, прискорити впровадження у повному обсязі автоматизованої системи контролю обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів «Електронна акцизна марка», удосконалити ліцензування діяльності у цій сфері, упорядкувати торгівлю алкогольними напоями через Інтернет тощо.