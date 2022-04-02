Нафтове ембарго – єдина санкція, яка розвалить путінізм – Денисенко

Ті санкції, які Європа накладає на Росію, справді боляче б'ють її економікою, але це не знищить путінізм. Для перемоги потрібно, щоб Захід запровадив нафтове ембарго РФ.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу зазначив, що РФ отримує щомісяця приблизно 22 – 24 мільярди доларів прибутку від продажу нафти.

За його словами, ця цифра – достатня, щоб мати змогу тримати сильну армію та силовиків та давати подачки населенню.

Вадим Денисенко каже, що зараз санкції серйозні, вони впливають у перспективі на рік-півтора мінімум.

«Цього року буде падіння російського ВВП на 8-10%, інфляція буде від 20 до 25%. Чи це критично для путінізму - ні. Єдина критична санкція для РФ – це нафтове ембарго і загалом різке зменшення попиту російську нафту»,

– наголосив він.

Радник міністра МВС вважає, що на сьогодні санкції для Росії – боляче, але не смертельно. На його думку, лише нафтове ембарго та зменшення продажу нафти РФ на світових ринках дозволить знищити путінізм.

Чи готова Європа відмовитись від російської нафти? Вадим Денисенко відповів, що не вірить у те, що Європа піде на повне ембарго.

"Але якщо поставити завдання зменшити споживання нафти на 50% - це буде певною перемогою", - підсумував він.

Денисенко про саму болісну санкцію, яка може знищити Росію:

До речі, через війну Росії в Україні частина нафтового ринку пішла в тінь.. Більшість країн приховує, що купує російську нафту з міркувань репутації, а тіньова активність російських танкерів зросла на 600%. Офіційно ембарго на російську нафту запровадили лише у США.