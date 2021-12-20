Нафтопровід і компанію Медведчука заарештували

Рішенням суду було накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок». Також суд постановив арешт майна компанії Медведчука - ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс». Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила скаргу підприємства на скасування рішення суду.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, 16 березня.

Апеляційна скарга була подана 2 березня, а дата її розгляду була визначена 3 березня, але засідання суду було перенесено.

Як відомо, 23 лютого Вищий антикорупційний суд за позовом Національного антикорупційного бюро (НАБУ) наклав арешт на майно комплексу «ПрикарпатЗахідтранс» і передав його в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Разом з тим, до визначення управителя цього майна з боку АРМА воно було передане на відповідальне зберігання АТ «Укртранснафта». Йдеться про будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об'єкти і т.п., розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей.