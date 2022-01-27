«Нафтогаз» запропонував тарифи на вибір

06:50 11 вересень Київ, Україна

Компанія «Нафтогаз» - національна акціонерна компанія з постачання газу населенню та промисловості, запропонувала своїм споживачам нові тарифи. Згідно з повідомленням, споживачі можуть самостійно вибрати один із запропонованих тарифів - "Річний", "Квартальний" і "Місячний".

"Група "Нафтогаз" пропонує для бізнесу тарифи "Річний", "Квартальний" і "Місячний", які допомагають сформувати портфель закупівель і повністю задовольнити потреби в природному газі. Тарифи розроблені з урахуванням тарифного клієнта. Зокрема, тариф "Річний" краще підходить для газопостачальних компаній (газзбути): врахування середнього профілю по п'ять років, прив'язка до щоденних котирувань газового хаба NCG, різні умови оплати (передоплата, післяплата, подекадно оплата)", - йдеться в ньому.

Відзначається що з вересня 2020 тариф "Квартальний" буде доступний на четвертий квартал 2020 року та на перший квартал 2021 лотами до 150 тис. куб. м в рамках торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Вказується, що ціна газу фіксується в момент укладання угоди на біржі та не буде змінюватися весь квартал, а газ буде постачатися рівними частинами протягом кварталу.

Своєю чергою тариф "Місячний" доступний у вигляді лота до 50 тис. куб. м на УЕБ, з фіксованою ціною протягом місяця. Уточнюється, що замовити газ в рамках тарифу "Місячний" можна з постачанням у поточному місяці, на місяць вперед і на два місяці вперед. При цьому для побутових споживачів (населення) доступні два тарифи - "Місячний" і "Річний" від підприємства "Газопостачальна компанія Нафтогаз України".