Нафта зросла в ціні більше ніж на 2%

15:16 25 листопада Київ, Україна

Світові ціни на нафту істотно підвищилися. Вартість еталонної марки Brent вперше з початку березня перевищила позначку 46,3 долара за барель. Зростання відбувається на тлі новин про успіхи вакцин проти коронавірусу.

За даними Investing.com, вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:15 за київським часом становила 46,34 долара за барель - на 0,30 долара (2,10%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 43,49 долара за барель, що на 0,43 долара (1,10%) вище рівня попередньої сесії.