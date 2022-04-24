Нафта зросла в ціні більше ніж на 2%

15:16 25 листопада Київ, Україна

Світові ціни на нафту істотно підвищилися. Вартість еталонної марки Brent вперше з початку березня перевищила позначку 46,3 долара за барель. Зростання відбувається на тлі новин про успіхи вакцин проти коронавірусу.

Фото: Ситуация на рынке нефти улучшается – цена растет

За даними Investing.com, вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:15 за київським часом становила 46,34 долара за барель - на 0,30 долара (2,10%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 43,49 долара за барель, що на 0,43 долара (1,10%) вище рівня попередньої сесії.