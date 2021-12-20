Нафта подорожчала, але експерти прогнозують зниження цін

Дані біржових зведень по торгах показують зростання цін на нафтопродукти. Відновлення відбулося після значного зниження розцінок. Однак експерти не оптимістичні і очікують нових знижень показників через третю хвилю локдауну в Європі і збільшення запасу нафти в США.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $60,92 за барель, що на $0,13 (0,21%) вище за ціну на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $57,87 за барель, що на $0,11 (0,19%) вище рівня на момент закриття попередньої сесії. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $60,79 і $57,76 відповідно.

Напередодні обидва контракти впали до мінімальної позначки з лютого. Нафта Brent подешевшала на 12,7% в порівнянні з недавнім піком в $69,63 за барель, зафіксованим 11 березня. WTI знизилася в ціні на 12,6% з 5 березня, коли вона досягла піку на рівні $66,09 за барель.