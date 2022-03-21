Нафта зросла до максимуму 3х років

Сьогодні нафта вперше перевищила показник, зафіксований в квітні 2019 року. Ціна марки Brent переступила рубіж в $75 за барель. Експерти роблять великі ставки на підвищення вартості чорного золота. Деякі навіть прогнозують, що котирування еталонної марки нафти Brent виростуть до 100 доларів.

Серпневий ф'ючерс на Brent подорожчав до $75,02, додавши 0,16%. Хоча пізніше ціна скорегувалась до $74,9, але потім знову почала зростати і до 8.40 перейшла психологічний поріг ($75,09).

Зростанню передувала заява голови ФРС Джерома Пауелла. Він дав прогноз про те, що хоча протягом 2022 року інфляція в США може утримуватися вище цільових 2%, її зростання залишиться обмеженим, а ФРС зробить все, щоб підтримати відновлення економіки США. При цьому ринок оцінив заяви як сигнал, що жорсткості грошово-кредитної політики в найбільшій економіці світу скоро чекати не доводиться, тобто долар залишиться порівняно дешевим, а нафта - порівняно дорогою.