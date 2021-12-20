Нафта впевнено зростає в ціні

Нафтові показники впевнено зростають. Світові біржі з продажу нафти зафіксували вартість марки Brent з поставкою в травні в розмірі $69. Згідно з попередніми показниками, це більше ніж на 0,5% за останні кілька днів.

Ціна квітневих ф'ючерсів на сировину WTI виросла до 66 доларів 7 центів, додавши 0,7%. Котирування нафти починають тиждень з підйому через статистику з Китаю.

Відновлення однієї з найбільших економік світу відчутно прискорилося на початку 2021 року. Це поліпшило перспективи попиту на енергоносії в найбільшого в світі імпортера нафти.

Крім того, в усьому світі виготовляють більше авіаційного палива через відновлення польотів.

Раніше Саудівська Аравія заявила про напад на нафтовий термінал. За даними Міненерго країни, напад було скоєно з моря за допомогою безпілотників з бомбами на борту на об'єкт в порту Рас-Таннура. Йдеться про резервуар, де зберігають нафту в експортному терміналі. Він вважається найбільш захищеним у світі нафтовим об'єктом.