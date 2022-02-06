Нафта впала в ціні через спалах COVID-19

Нафтові ф'ючерси знову відзначилися в різкому падінні ціни. Пропозиція відновилася в зв'язку з лагодженням нафтопроводу в США, на який була здійснена кібератака. Також ціни опустилися вниз через новий спалах COVID-19 в Азії, який, на думку експертів, може вплинути на рівень попиту.

У понеділок, 17 травня, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні в ході торгів впали в ціні до 68,59 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,07%. При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,35 долара за барель, втративши 0,03%.

Нагадаємо, зростання цін на нафту до майже двомісячного максимуму було підтримано розгортанням кампаній по вакцинації проти COVID-19 в Сполучених Штатах і Європі, це відкрило шлях до скасування локдаунів і відновлення авіаперельотів. Поки це більше ніж компенсувало падіння попиту на паливо в Індії, яка бореться зі сплеском захворюваності.