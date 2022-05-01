Нафта впала в ціні через зведення API

Зростання запасів сировини в США збільшилося і як результат - експерти відзначили різке зниження вартості нафти на ринку. Про це свідчать ранкові зведення Американського інституту нафти (API).

Станом на 7.02 EET ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,78% - до 47,05 долара за барель, січневих ф'ючерсів на WTI - на 0,92%, до 44,14 долара за барель.

Учасники торгів оцінюють останні дані API, згідно з якими запаси нафти в США за підсумками минулого тижня виросли на 4,15 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували зниження на 2,3 мільйона. Офіційні дані американського Міністерства енергетики будуть опубліковані ввечері. Аналітики прогнозують, що відомство повідомить про зниження запасів на 2,36 мільйона барелів.

Інвестори також продовжують стежити за новинами навколо ОПЕК+, чекаючи рішень з боку альянсу з питання продовження поточної угоди. Очікувалося, що в понеділок з питанням по умовах угоди після Нового року визначиться ОПЕК, а у вівторок - весь альянс, однак збори завершилися без затвердження остаточного рішення. Засідання альянсу мало відбутися у вівторок, проте, як повідомили джерела РІА Новини, воно перенесене на 3 грудня.