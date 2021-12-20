Нафта дорожчає завдяки Саудівській Аравії та Іраку

12:40 10 серпень Київ, Україна

У понеділок фахівці відзначають значний приріст вартості нафти. Такі показники обумовлені кількома чинниками. Один з них - Ірак обіцяв скоротити видобуток нафтопродуктів. Другий - Саудівська Аравія має плани на азіатський ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,1% до $ 44,89 за барель до 11:40 за Києвом, на WTI - додали 1,6% до $ 41,88 за барель.

Глава Saudi Aramco Амін Нассер сказав у неділю, що він очікує відновлення попиту на нафту в Азії в міру поступового перезапуску економік після пом'якшення обмежень для боротьби з поширенням коронавируса.

"Коментарі Aramco у вихідні - це рушійна сила на даний момент", - сказав Майкл Маккарті, фахівець з ринкової стратегії в CMC Markets і Stockbroking. "Він представив оптимістичну картину прогнозу попиту в азіатському регіоні", - сказав Маккарті.

У свою чергу американські енергетичні компанії знизили число нафтових і газових бурових установок до рекордно низького рівня 14-й тиждень поспіль. За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, за тиждень, що завершився 7 серпня, число установок знизилося на чотири до історичного мінімуму в 247. Це на 687 установок, або на 74%, нижче за показник за аналогічний період минулого року.