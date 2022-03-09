Нафта підвищилася в ціні через зниження запасів США

9 червня біржові аналітики відзначили підвищення нафтових котирувань. Ціна нафти Brent наблизилася до позначок $73 за барель. Експерти відзначають, що зростання цін може бути обумовлене зниженням запасів нафти в США. Згідно з даними, комерційні запаси в країні скоротилися на 2,1 млн барелів.

Згідно з даними торгів, вранці в середу серпневі ф'ючерси на Brent подорожчали до $72,58 (+0,50%), тоді як вартість липневих ф'ючерсів на WTI піднялася до $70,43 (+0,51%).

Дані, опубліковані Американським інститутом нафти, свідчать про тижневе скорочення комерційних запасів сировини в США на 2,1 млн барелів. У той самий час запаси бензину з 31 травня по 4 червня, відповідно до підрахунків API, виросли на 2,4 млн барелів, а обсяги дистилятів в сховищах збільшилися на 3,8 млн барелів.

На думку експертів, опитаних S&P Global Platts, сьогодні ввечері Міненерго США повідомить про зменшення запасів нафти на 4,1 млн барелів, зростання запасів бензину на 1 млн і дистилятів - на 400 000 барелів. Аналітики, опитані Bloomberg, очікують, що відомство відрапортує про зниження запасів сировини на 2,9 млн, збільшення запасів бензину на 0,8 млн і зростання запасів дистилятів на 1,45 млн барелів.

Варто також відзначити, що експерти Міненерго США переглянули прогноз вартості Brent на поточний рік у бік підвищення: якщо раніше аналітики очікували, що за барель північноморської суміші в 2021-му будуть давати $62,3, то зараз вони прогнозують цінник на рівні $65,2. Водночас прогноз середньої вартості Brent на 2022-й був знижений з $60,74 до $60,49.

Що ж стосується WTI, то в поточному році Міненерго прогнозує ціну на рівні $61,85 (замість $58,91, озвучених в травневому прогнозі), а у 2022-му очікує вартість $56,74 за барель (замість $56,99).