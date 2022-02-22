Нафта перестане бути затребуваною - прогноз на 2030 рік

Світові експерти давно відзначають, що актуальність нафти може значно знизитися протягом наступного десятиліття. Компанія Total також висловилася на тему можливого переходу світу на економні енергоносії. Зокрема, енергетика буде перебудовуватися на природний газ.

Фахівці компанії впевнені, що саме "блакитне паливо" займе ключову позицію на світовому ринку енергоносіїв. Що стосується більш довгострокових прогнозів, то аналітики Total бачать передумови вважати, що істотно зросте попит на електрику до 2050 року. Саме вона покриє до 40% потреб людства в енергії.

Зараз частка електрики у світі становить близько 20%.

Що стосується самої компанії Total, то топменеджмент планує інвестувати в сонячну та вітряну енергетику, а також в розробку акумуляторів і розвиток мереж зарядних станцій для автомобілів.

Зокрема, 29 вересня стало відомо, що Total купує найбільшу у Великобританії мережу заправок для електромобілів Source London, йдеться в повідомленні нафтохолдингу. Мережа електрозаправок, яку Total купує у компанії Bollore Group, складається з понад 1,6 тисячі точок.

Total має намір забезпечувати зарядну мережу електрикою на 100% з поновлюваних джерел, що постачається дочірньою компанією Total Gas&Power Limited.