Нафта марки Brent впала на рекордно низькі показники

Дані торгової біржі свідчать про різке падіння вартості нафти. Згідно з цифрами, опублікованими лондонською біржею ICE, нафта Brent впала нижче 50 доларів за барель.

На 13:15 за київським часом вартість лютневого ф'ючерсу на Brent впала до 49,35 долара (на 5,61 відсотка). Це сталося вперше з 15 грудня. Американська нафта WTI подешевшала до 46,48 долара за барель (падіння склало 4,89 відсотка).

Раніше Міненерго повідомляло, що в світовій економіці відбудеться відхід від використання нафти і газу в поточному обсязі. За прогнозом, це станеться в найближчі 20 років. Очікується, що частка нафти в світовій енергетиці знизиться з 31 до 23 відсотків до 2040 року. За цей же час частка вугілля впаде з 26 до 19 відсотків. Одночасно обсяг споживаного газу зросте з 23 до 25 відсотків.

6 червня 2020 року учасники програми організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її партнери домовилися продовжити найбільший в свій історії договір по скороченню видобутку нафти. Учасники угоди ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти, починаючи з січня 2021 року.