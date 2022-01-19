Нафта дешевшає: зведення на 10 вересня 2020 року

09:20 10 вересень Київ, Україна

Вартість нафти в останні дні на ринку значно знизилася. Це обумовлено стабільним становищем американської економіки та збільшенням запасів нафти. Детальніше про ситуацію на ринку нафти читайте нижче.

Котирування нафти відновили зниження в четвер після публікації даних Американського інституту нафти (API) про несподіване збільшення запасів палива в США на 3 млн барелів минулого тижня. Про це свідчать дані торгів. До 9:00 EET листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $ 0,09 (0,22%), до $ 40,7 за барель. У середу контракт подорожчав на $ 1,01 (2,5%).

Жовтневі ф'ючерси на WTI до цього часу дешевшали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX на $ 0,16 (0,42%), до $ 37,89 за барель. За попередню сесію WTI подорожчала на $ 1,29 (3,5%).

Міненерго США оприлюднить дані про запаси пізніше в четвер. Опитані S & P Global Platts аналітики в середньому прогнозують зниження запасів нафти на 500 тис. барелів, бензину - на 2,5 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на 300 тис. барелів.

Напередодні Міненерго США підвищило оцінку видобутку нафти в країні у 2020 році на 0,1 млн б/д, до 11,4 млн б/д. Прогноз на 2021 рік збережено на рівні 11,08 млн б/д. При цьому прогноз про попит на рідкі вуглеводні в 2020 і 2021 роки знижено.

«Нафта подорожчала, відновлюючись з перепроданих рівнів, - сказав MarketWatch головний фінансовий директор Velandera Energy Маніш Радж. - Волатильність ринку, яку ми бачили минулого тижня, показує значну невизначеність перспектив попиту на нафту».