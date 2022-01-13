Нафта дешевшає - основні цифри і показники торгів

Нафтові зведення знову повзуть вниз. За даними за 3 травня 2021 року, ціна знизилася до $65,09 (на $0,33). При цьому в останній торговий день - 30 квітня - ціна трималася на рівні $65,42.

В цілому, констатує директор Академії управління фінансами та інвестиціями Арсеній Дадашев, зростанню нафтових цін «продовжує перешкоджати ситуація з коронавірусом в Індії, хоча після позитивних коментарів ОПЕК минулого тижня негативний вплив цього фактора на ринок "чорного золота" трохи пом'якшав».

Нагадаємо також, що в кінці I кварталу 2020 року світовим нафтовим ринком прокотилися кілька хвиль падіння цін на «чорне золото». Негативна ситуація була викликана цілим комплексом чинників: загальним надвиробництвом сировини, різким падінням попиту на тлі стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (11 березня було оголошено про пандемію) і побоюваннями з приводу її впливу на глобальну економіку, а також розвалом угоди ОПЕК+ (офіційно з 1 квітня, але фактично після безрезультатних переговорів країн-нафтовиробників на зустрічі 6 березня у Відні).

Втім, 12 квітня країни ОПЕК+ погодили нову угоду, учасниками якої стали 23 держави. Угода розрахована на 2 роки - з 1 травня 2020-го до 1 травня 2022. Нова угода ОПЕК+ стала вимушеною реакцією нафтовидобувних країн на ситуацію на ринку і тиск з боку США. Однак в цілому вона не перекрила обсягів зниження світового попиту, до того ж на ринку скупчилися величезні запаси сировини.

Протягом 2020-го країни ОПЕК+ проводили зустрічі, коригуючи параметри угоди з урахуванням ситуації на світовому нафтовому ринку, - почавши з травня скорочувати нафтовидобування на 9,7 млн барелів на добу, вони в серпні послабили обмеження до 7,7 млн на період до кінця 2020 року.

4-5 січня 2021 року міністри країн-учасниць ОПЕК+ ухвалили компромісне рішення, згідно з яким з лютого Саудівська Аравія буде добровільно скорочувати видобуток нафти протягом двох місяців майже на 1 млн барелів на добу, приблизно до 8,125 млн барелів на добу, і ще кілька країн-членів ОПЕК скоротять видобуток на два місяці в цілому на 425 тис. барелів на добу. При цьому Росія і Казахстан отримали можливість наростити видобуток в лютому і березні.

4 березня за підсумками чергової зустрічі учасники ОПЕК+ несподівано прийняли рішення зберегти поточний рівень видобутку нафти для всіх країн альянсу, крім Росії і Казахстану, які зможуть з квітня наростити виробництво на 130 тис. і 20 тис. барелів на добу відповідно.

1 квітня країни ОПЕК+ домовилися поступово нарощувати нафтовидобуток: в травні і червні - на 350 тис. барелів на добу, а в липні - на 450 тис. барелів на добу.