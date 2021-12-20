Нерухомість в Києві: вартість по районам

14:28 08 липень Київ, Україна

У червні 2020 середня ціна будинку в Києві склала 983 $ / кв. м. У порівнянні з березнем, середня ціна будинків в Києві збільшилася на 1,5%. В національній валюті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 2,9% до 26439 грн за 1 кв. м (± 2,8%). За рік середня вартість будинків збільшилася в доларах на 2,1%, а в гривнях на 3,7%. Індекс зростання в доларах склав 1,02, в гривні - 1,04.

Ціни в різних сегментах:

в 20% будинків низького цінового сегмента середньозважена ціна пропозиції склала 11648 грн / кв. м (433 дол. / кв. м);

в 20% будинків вищого цінового сегмента - 46967 грн / кв. м (1746 $ / кв. м).

Медіанна ціна квадратного метра будинків збільшилася на 0,9%, і склала 891 $ / кв.м.

У доларовому еквіваленті, в минулому кварталі зниження середніх цін спостерігалося в Дніпровському (на 0,2%), Святошинському (на 0,3%), в інших районах підвищення - від 0,5% до 7,1%.

Де було більше пропозиції:

в Дарницькому районі - 36%;

Солом'янському - 13%;

Голосіївському - 12%;

Подільському - 9%.

Найменша кількість будинків виставлена на продаж в Святошинському - 8%, Дніпровському - 7%, Оболонському - 5%, Шевченківському - 4%, Деснянському - 4% і в Печерському - 2%.

Повні ціни за будинок: