Нерухомість в Києві: вартість по районам

У червні 2020 середня ціна будинку в Києві склала 983 $ / кв. м. У порівнянні з березнем, середня ціна будинків в Києві збільшилася на 1,5%. В національній валюті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 2,9% до 26439 грн за 1 кв. м (± 2,8%). За рік середня вартість будинків збільшилася в доларах на 2,1%, а в гривнях на 3,7%. Індекс зростання в доларах склав 1,02, в гривні - 1,04.
Ціни в різних сегментах:
- в 20% будинків низького цінового сегмента середньозважена ціна пропозиції склала 11648 грн / кв. м (433 дол. / кв. м);
- в 20% будинків вищого цінового сегмента - 46967 грн / кв. м (1746 $ / кв. м).
Медіанна ціна квадратного метра будинків збільшилася на 0,9%, і склала 891 $ / кв.м.
У доларовому еквіваленті, в минулому кварталі зниження середніх цін спостерігалося в Дніпровському (на 0,2%), Святошинському (на 0,3%), в інших районах підвищення - від 0,5% до 7,1%.
Де було більше пропозиції:
- в Дарницькому районі - 36%;
- Солом'янському - 13%;
- Голосіївському - 12%;
- Подільському - 9%.
Найменша кількість будинків виставлена на продаж в Святошинському - 8%, Дніпровському - 7%, Оболонському - 5%, Шевченківському - 4%, Деснянському - 4% і в Печерському - 2%.
Повні ціни за будинок:
- переважають будинки в ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. - 28%;
- в ціновій категорії до 100 тис. дол. - 24%;
- від 300 до 500 тис. дол. - 18%;
- від 200 до 300 тис. дол. - 18%;
- від 500 тис. дол. - 12%.
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