НБУ зафіксував збільшення грошових переказів

Національний банк України опублікував інформацію про кількість грошових переказів в країну. За даними регулятора, кількість переказів зросла і в березні це зростання відзначили на позначці 15%. У грошовому еквіваленті цей обсяг склав 1,087 млрд доларів.

Всього за перший квартал 2021 в Україну надійшло 2,905 млрд доларів, що на 1,1% більше, ніж роком раніше (2,873 млрд доларів). Відзначається, що неформальними каналами в Україні були переказані 1,056 млрд доларів, що на 217 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (1,273 млрд доларів).

Нагадаємо, що в перші два місяці року обсяги грошових переказів в Україну були нижче торішніх показників. У минулому році обсяг переказів склав 12,1 млрд доларів, що виявилося на 200 млн доларів більше, ніж роком раніше.