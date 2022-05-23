НБУ отримав 64 пакети документів від компаній, які хочуть отримати статус колектора

19:52 17 серпня Київ, Україна

Відомо, що до 13 серпня 2021 року всі охочі юрособи могли подати документи в НБУ для отримання статусу колекторської компанії.



НБУ отримав 64 пакети документів від компаній, що заявили про намір продовжувати здійснювати діяльність з регулювання простроченої заборгованості і отримати статус колекторської компанії.



У повідомленні пресслужби регулятора зазначено, що 13 серпня закінчився таймлайн, коли юридичні особи повинні були подати документи.



Так, документи подали 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичні особи без ліцензії на надання фінансових послуг.



Тепер у НБУ є 30 днів для розгляду кожного пакета документів. Заявників в обов'язковому порядку проінформують про успішну реєстрацію або про відмову в ній.



Інформація з реєстру допоможе кредитодавцям і споживачам фінпослуг перевірити відомості про колекторську компанію.



Важливо знати, що якщо в реєстрі немає відомостей про юрособу після 14.10.2021 року, кредитодавець або новий кредитор повинні достроково розірвати договір з такою юридичною особою.



У повідомленні НБУ сказано, що зобов'язання подати відомості про включення до реєстру колекторських компаній в місячний термін поширювалося тільки на ті компанії, які на день набрання чинності закону №1349-IX вже мали укладені договори з кредитодавцем або новим кредитором і мали намір продовжити здійснювати відповідну діяльність.



Решта юридичні особи не обмежені щодо строків звернення до Нацбанку з метою набуття статусу колекторської компанії.