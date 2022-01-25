НБУ відкликав ліцензії 14 фінустанов

Пресслужба Національного банку України опублікувала дані про фінансові установи, які відмовилися від узятих на себе зобов'язань. 14 установ були позбавлені ліцензії національного регулятора.

Відзначимо, що підсумкове рішення з цих питань прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг в рамках свого позачергового засідання.

Серед компаній, які відмовилися від ліцензії НБУ, значаться: ТОВ «Богдан-Авто Київ», «СК Роксолана» та кредитна спілка «Шанс».

Раніше в пресслужбі Національного банку України повідомили про затвердження нового підходу до стрес-тестування банків в 2021 році, яке починається в травні. Відомо, що стрес-тестування дозволить детально проаналізувати стан сектора після кризового 2020 року і визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій в майбутньому.