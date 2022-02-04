Названі умови угоди між Oracle і TikTok

19:00 17 вересень Київ, Україна

Глава США Дональд Трамп заявив, що угода між Oracle і TikTok відбудеться тільки в тому випадку, якщо контрольний пакет акцій залишиться в Америці.

Про це пише видання CNBC

«Ні, я ні під чим не готовий підписатися, ні під чим, я не бачив угоди. Нам потрібно гарантувати безпеку, особливо, коли це стосується Китаю», - заявив президент США.

За словами Трампа, китайська ByteDance повинна передати американському виробникові програмного забезпечення Oracle контрольний пакет акцій TikTok в США.



Відзначається, що ByteDance направила пропозицію про угоду в Казначейство США на вихідних і чекає на відповідь.



Водночас The Wall Street Journal після брифінгу Трампа з посиланням на джерела повідомила, що ByteDance готова передати Oracle вихідний код та інше програмне забезпечення TikTok.



Таким чином, китайська компанія хоче переконати владу США, що персональні дані користувачів TikTok не потраплять в руки уряду КНР.



За даними джерел видання, TikTok в США буде контролюватися третіми сторонами. Йдеться про протоколи обробки інцидентів, які можуть виникнути. Також від TikTok буде потрібно регулярно відправляти звіти та встановлювати протоколи для обробки інцидентів.