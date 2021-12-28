Названо збиткові підприємства 2021 року

12:04 28 грудень Київ, Україна

Фінансові результати за 9 місяців 2021 року представили найбільші державні компанії України, які були обрані урядом для реформи корпоративного управління, з'ясували журналісти «Першого Ділового» телеканалу.



Про це йдеться у дослідженні проєкту Марліна.



Так, 10 компаній з 15 відзвітували про прибуток у розмірі 11 мільярдів 200 мільйонів. Найбільші доходи отримали «Укргідроенерго» – 9 мільярдів гривень та «Оператор газотранспортної системи України» – майже 6 мільярдів.



Прибуток Енергоатому склав 2,5 мільярда, Адміністрації морських портів — півтора мільярда та Укроборонпром — 800 мільйонів гривень.



Окремо йдеться про фінансові результати Нафтогазу. Компанія прозвітувала про прибуток майже у 10 мільярдів гривень. А також про збитки – у розмірі 4,5 мільярда.



Серед збиткових підприємств опинилися «Укренерго» — з мінусом майже 3 мільярди гривень, «Укрзалізниця» отримала пів мільярда збитків, Держпродзернокорпорація — 328 мільйонів, Автомобільні дороги України — 118 мільйонів та «Украерорух» — 77,5 мільйона.



Транспортні компанії пояснили свої збитки впливом коронавірусних обмежень, зернова корпорація заявила про проблеми з китайським контрагентом, а в Укренерго зниження доходів пояснили спеціальними обов'язками перед зеленою енергетикою.