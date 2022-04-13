Названо перспективні сфери для інвесторів в Україні

Денис Шмигаль озвучив найперспективніші галузі для інвестування в Україні. Прем'єр-міністр зазначив, що серед цікавих сфер значиться: аутсорсинг IT-сфери, сільське господарство, енергетика, інфраструктура.

Також, на думку Шмигаля, в Україні практично невичерпний потенціал в сфері виробництва різної с/г продукції, і цим необхідно користуватися. Закордонні інвестиції, а також всілякі ноу-хау, просунуті технології в цій сфері могли б вивести Україну на новий рівень не тільки в своєму регіоні, а й в світі.

Зараз пріоритетом уряду повинні стати інвестиції, а разом з ними і створення сприятливих умов для інвесторів.

Глобальні інвестиції в комерційну нерухомість впали на третину. Згідно з даними міжнародних експертів, найбільше впав попит на офіси в Європі. Капіталовкладення в офісну нерухомість в ЄС склали в останньому кварталі 2020 року 57 мільярдів доларів. Але цей показник на 37 відсотків нижчий, ніж в попередньому кварталі. З усієї Європи найбільше офісів купують в Ірландії, Великобританії та Франції.