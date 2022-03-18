Названі три найбільш збиткові компанії країни

Українські журналісти провели розслідування про рівень доходів державних компаній. Результати виявилися плачевними, адже в 2020 році багато компаній втратили великий відсоток свого прибутку. Згідно з даними, сумарно мова йде про 28 млрд гривень.

Так, всього за минулий рік не менше 9 українських компаній отримали значні збитки і лише 11 підприємств змогли примножити свій капітал. Всього загальні фінансові втрати українських компаній склали 71,05 млрд гривень, тоді як загальний прибуток знаходиться на рівні в 43,6 мільярда гривень.

Цікаво, що найбільші збитки отримали підприємства «Укренерго», НАК «Нафтогаз України» і «Укрзалізниця» - кожна з них втратила понад 10 мільярдів гривень.

У той самий час, найбільшу кількість прибутку отримала компанія «Оператор ГТС України» - вона заробила за 2020 рік понад 28 мільярдів гривень. Також успіхом відзначилися компанії «Укрнафта» і «Укргідроенерго».