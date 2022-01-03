Названо топ-5 IT-спеціальностей, на які буде найбільший попит у 2022 році

13:49 03 січень Київ, Україна

Американська технологічна платформа Venture Beat назвала топ-5 IT-спеціальностей, які будуть найбільш популярними серед роботодавців у 2022 році.



Видання пише, що за два роки пандемії та дистанційної роботи багато фахівців зважилися на зміни у кар'єрі, а попит на IT-спеціальності продовжує зростати.



JAVA-РОЗРОБНИК



Це спеціаліст, який створює вебпрограми, додатки та програмне забезпечення. Java-розробник залучений на усіх етапах розробки продукту. Обов'язки спеціаліста можуть сильно відрізнятися залежно від компанії та конкретної посади, але в будь-якому випадку він має добре розробляти коди та стежити за продуктивністю додатків.



CLOUD-АРХІТЕКТОР



Це фахівець, який впроваджує стратегію хмарних технологій, тобто розробляє дизайн хмарних додатків, моніторить хмари та керує ними. Фахівець повинен знати мови програмування Python, Ruby та Elixir, мати досвід роботи в IT-інженерії, а також мати лідерські якості.



PRODUCT-МЕНЕДЖЕР



Цей фахівець повинен стежити за розвитком проєкту, починаючи з етапу планування, до виходу продукту. Продакт-менеджер контролює виконання завдань іншими працівниками, тому йому потрібні досвід в управлінні персоналом, аналітичні здібності, а також уміння працювати з інструментами типу PivotalTracker та Jira.



ФАХІВЕЦЬ З КІБЕРБЕЗПЕКИ



Таких спеціалістів ще називають "білими хакерами". Вони захищають компанії від атак хакерів, а користувачів - від крадіжки їхніх даних. Щоб бути спеціалістом з кібербезпеки, потрібно розбиратися в комп'ютерній криміналістиці, вміти вирішувати проблеми безпеки на різних платформах та мати гарні комунікативні навички.



СПЕЦІАЛІСТ З ДАНИХ АБО DATA SCIENTIST



Це спеціаліст, який використовує машинне навчання для прогнозування та аналізу даних. Він повинен визначати проблеми в аналітиці даних, правильно визначати набори та змінні, а також збирати великі набори даних та повідомляти про результати свого аналізу. Щоб бути фахівцем з даних, потрібно знати мови статистичного програмування, як R, Python або SLQ та орієнтуватися у data mining (витяг даних).