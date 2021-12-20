Нардепи пропонують внести зміни до правил купівлі землі

13:20 16 листопад Київ, Україна

Народні депутати України запропонували внести зміни до правил купівлі землі. Зокрема, йдеться про розширення списку тих, хто може придбати власність на земельні ділянки.



Зараз повідомляється, що нотаріусам полегшать роботу, звільнивши їх від обов'язків перевіряти потенційних покупців на можливість здійснити угоду. Самі ж покупці будуть зобов'язані подавати декларацію.

Отже, автори законопроєкту запропонували внести зміни до Земельного кодексу, законів «Про оренду землі» та «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їхнє обтяження». А саме, посилити правила придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом розширення переліку тих учасників, до яких застосовано санкції.

Слід зазначити, що ці зміни стосуватимуться виключно тієї землі, яка купується для садівництва площею до 0,24 га та особистого господарства площею до 2 га.



Претенденти на купівлю вищезгаданих типів землі мають подавати декларації нотаріусу. Для подальшої угоди юридичні особи спочатку дають своє рішення щодо правдивості інформації. Якщо потенційний покупець земельної ділянки вказав неправильні дані, ділянку конфіскують.