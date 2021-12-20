Нардепи пропонують внести зміни до правил купівлі землі

Народні депутати України запропонували внести зміни до правил купівлі землі. Зокрема, йдеться про розширення списку тих, хто може придбати власність на земельні ділянки.
Зараз повідомляється, що нотаріусам полегшать роботу, звільнивши їх від обов'язків перевіряти потенційних покупців на можливість здійснити угоду. Самі ж покупці будуть зобов'язані подавати декларацію.
Зараз повідомляється, що нотаріусам полегшать роботу, звільнивши їх від обов'язків перевіряти потенційних покупців на можливість здійснити угоду. Самі ж покупці будуть зобов'язані подавати декларацію.
Слід зазначити, що ці зміни стосуватимуться виключно тієї землі, яка купується для садівництва площею до 0,24 га та особистого господарства площею до 2 га.
Претенденти на купівлю вищезгаданих типів землі мають подавати декларації нотаріусу. Для подальшої угоди юридичні особи спочатку дають своє рішення щодо правдивості інформації. Якщо потенційний покупець земельної ділянки вказав неправильні дані, ділянку конфіскують.
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