НАЗК описав корупційні схеми на ринку землі

Пресслужба Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) розповіла про роботу відомства в розкритті шахрайських схем з ринком землі. Відомство змогло опрацювати близько 30 корупційних схем.
Відзначається, що серед негативних наслідків, до яких призводять корупційні зловживання в сфері земельних відносин - зменшення надходжень до бюджетів, втрата земель державної та комунальної власності, порушення прав і законних інтересів землекористувачів, зниження рівня інвестиційної привабливості країни.
Експерти Національного агентства провели комплексний аналіз сфери і ідентифікували найбільш поширені корупційні ризики в сфері земельних відносин. Експерти запропонували конкретні заходи їхньої мінімізації та зміни в законодавство, які в разі їхньої успішної імплементації дозволять обмежити або повністю усунути низку корупційних ризиків.
- Зловживання при видачі і анулюванні сертифіката інженера-землевпорядника (інженера-геодезиста).
- Конфлікт інтересів при складанні документації інженером-землевпорядником.
- Безоплатна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам.
- Корупційна зміна цільового призначення земельної ділянки.
- Зловживання при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку ділянки).
- Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів.
- Протиправна забудова на землях, переданих підприємствам, установам і організаціям на праві постійного користування.
- Відмова від права постійного користування земельною ділянкою на користь третіх осіб.
- Незаконне виведення особливо цінних земель через механізм отримання ділянки для обслуговування будинку.
- Продаж інформації про місцезнаходження вільних земельних ділянок.
- Узгодження відведення земельної ділянки по процедурі безоплатної приватизації по неправомірній вигоді.
- Підробка рішень органів місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки.
- Зловживання правом безкоштовного отримання земельних ділянок і «повторна приватизація».
- Залучення фіктивних заявників для виведення земельних ділянок шляхом використання механізму безоплатної приватизації.
- Використання земельних пільг учасників бойових дій в корупційних схемах.
- Зловживання при здійсненні контрольних (наглядових) функцій в сфері земельних відносин та землеустрою.
- Одержання неправомірної вигоди за реєстрацію земельної ділянки.
- Маніпуляції при прийнятті рішень про погодження експертизи землевпорядної документації, продаж «позитивних» висновків.
- Зловживання при проведенні агрохімічної паспортизації земель.
- Зловживання при видачі спеціальних дозволів для зняття та перенесення родючого шару ґрунту.
- Підробка результатів ґрунтових обстежень для відчуження особливо цінних земель.
- Маніпуляції при визначенні ставки орендної плати за користування землями державної та комунальної власності.
- Користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду.
- Вплив зацікавлених осіб на проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника.
- Внесення неправдивої інформації про земельний лот, щоб уникнути конкурентної процедури аукціону.
- Фальсифікація результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера».
- Самовільне зайняття земель державної та комунальної власності "за згодою" посадових осіб.
- Знищення актів на землю в архівах кадастру.
- Тіньове розпорядження землями лісового фонду.
- Незаконне відчуження земель водного фонду.
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