НАЗК описав корупційні схеми на ринку землі

14:00 08 березня Київ, Україна

Пресслужба Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) розповіла про роботу відомства в розкритті шахрайських схем з ринком землі. Відомство змогло опрацювати близько 30 корупційних схем.

«Земельні відносини є однією з найбільш корупційних сфер державного управління в Україні. Поширення практик незаконного збагачення посадових осіб завдяки корупційним схемам з використанням земель державної та комунальної власності доводять безліч фактів, виявлених правоохоронними органами», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед негативних наслідків, до яких призводять корупційні зловживання в сфері земельних відносин - зменшення надходжень до бюджетів, втрата земель державної та комунальної власності, порушення прав і законних інтересів землекористувачів, зниження рівня інвестиційної привабливості країни.

Експерти Національного агентства провели комплексний аналіз сфери і ідентифікували найбільш поширені корупційні ризики в сфері земельних відносин. Експерти запропонували конкретні заходи їхньої мінімізації та зміни в законодавство, які в разі їхньої успішної імплементації дозволять обмежити або повністю усунути низку корупційних ризиків.