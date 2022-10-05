НАЗК описав корупційні схеми на ринку землі

14:00 08 березня Київ, Україна

Пресслужба Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) розповіла про роботу відомства в розкритті шахрайських схем з ринком землі. Відомство змогло опрацювати близько 30 корупційних схем.

«Земельні відносини є однією з найбільш корупційних сфер державного управління в Україні. Поширення практик незаконного збагачення посадових осіб завдяки корупційним схемам з використанням земель державної та комунальної власності доводять безліч фактів, виявлених правоохоронними органами», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед негативних наслідків, до яких призводять корупційні зловживання в сфері земельних відносин - зменшення надходжень до бюджетів, втрата земель державної та комунальної власності, порушення прав і законних інтересів землекористувачів, зниження рівня інвестиційної привабливості країни.

Експерти Національного агентства провели комплексний аналіз сфери і ідентифікували найбільш поширені корупційні ризики в сфері земельних відносин. Експерти запропонували конкретні заходи їхньої мінімізації та зміни в законодавство, які в разі їхньої успішної імплементації дозволять обмежити або повністю усунути низку корупційних ризиків.

Таким чином, в ТОП-30 найбільш поширених корупційних схем у земельній сфері увійшли:
  • Зловживання при видачі і анулюванні сертифіката інженера-землевпорядника (інженера-геодезиста).
  • Конфлікт інтересів при складанні документації інженером-землевпорядником.
  • Безоплатна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам.
  • Корупційна зміна цільового призначення земельної ділянки.
  • Зловживання при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку ділянки).
  • Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів.
  • Протиправна забудова на землях, переданих підприємствам, установам і організаціям на праві постійного користування.
  • Відмова від права постійного користування земельною ділянкою на користь третіх осіб.
  • Незаконне виведення особливо цінних земель через механізм отримання ділянки для обслуговування будинку.
  • Продаж інформації про місцезнаходження вільних земельних ділянок.
  • Узгодження відведення земельної ділянки по процедурі безоплатної приватизації по неправомірній вигоді.
  • Підробка рішень органів місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки.
  • Зловживання правом безкоштовного отримання земельних ділянок і «повторна приватизація».
  • Залучення фіктивних заявників для виведення земельних ділянок шляхом використання механізму безоплатної приватизації.
  • Використання земельних пільг учасників бойових дій в корупційних схемах.
  • Зловживання при здійсненні контрольних (наглядових) функцій в сфері земельних відносин та землеустрою.
  • Одержання неправомірної вигоди за реєстрацію земельної ділянки.
  • Маніпуляції при прийнятті рішень про погодження експертизи землевпорядної документації, продаж «позитивних» висновків.
  • Зловживання при проведенні агрохімічної паспортизації земель.
  • Зловживання при видачі спеціальних дозволів для зняття та перенесення родючого шару ґрунту.
  • Підробка результатів ґрунтових обстежень для відчуження особливо цінних земель.
  • Маніпуляції при визначенні ставки орендної плати за користування землями державної та комунальної власності.
  • Користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду.
  • Вплив зацікавлених осіб на проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника.
  • Внесення неправдивої інформації про земельний лот, щоб уникнути конкурентної процедури аукціону.
  • Фальсифікація результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера».
  • Самовільне зайняття земель державної та комунальної власності "за згодою" посадових осіб.
  • Знищення актів на землю в архівах кадастру.
  • Тіньове розпорядження землями лісового фонду.
  • Незаконне відчуження земель водного фонду.