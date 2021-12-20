Оподаткування криптовалюта - що чекати бізнесменам?

12:38 14 липень Київ, Україна

Міністерство цифровий трансформації України і Асоціація «Блокчейн України» (БАУ) підписали меморандум про приєднання організації до розробки законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу, що регулюють ринок криптовалюта.

У Мінціфри підкреслили, що прийняття законопроекту «Про віртуальних активах» без змін до Податкового кодексу може призвести «ні до відкриття ринку, а до полювання на індустрію з різними трактуваннями податкових зобов'язань».

«Для нас важливо чути представників галузі, БАУ агрегує таких представників. Податковий законопроект написаний, в тому числі за допомогою юристів БАУ. В даний момент він обговорюється та узгоджується серед центральних органів влади », - повідомив заступник міністра цифровий трансформації України Олександр Борняки.

Президент БАУ Михайло Чобанян зазначив, що представники галузі і до цього працювали в тісній співпраці з Мінціфри при підготовці законопроектів для кріптоіндустріі. Меморандум лише підкріпив це співробітництво юридично, заявив Чобанян.

Спільна робота з представниками галузі «ще раз доводить, що правове поле для ринку віртуальних активів не нав'язується державою, а створюється з урахуванням побажань представників бізнесу», підсумували в Мінціфри.

Раніше автори законопроекту «Про віртуальних активах» розповіли, чому в документі немає визначень «Майнінг», «біржі» і «токена», а також коли почнуть діяти штрафні санкції для учасників ринку.