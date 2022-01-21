НАК "Нафтогаз України" отримала прибуток понад 12 млрд грн

Фінансовий директор НАК "Нафтогаз України" розповів про фінансовий прибуток компанії. Згідно з даними за I квартал поточного року, чистий прибуток становить 12,3 млрд гривень. Про це Петер ван Дрил розповів в своїх соціальних мережах.

"Бізнес-середовище показує явні ознаки відновлення з більш високими цінами і великим попитом, ніж в минулому році. Очікуваний результат показує нашу стійкість з трьома чвертями поспіль поліпшеної прибутковості", - написав ван Дрил на сторінці в Facebook.

Він нагадав, що чистий прибуток за аналогічний період 2020 року становив 3,2 млрд грн.

За підсумками 2020 року група "Нафтогаз" отримала збиток в 19 млрд грн. Причиною негативного показника в Нафтогазі називають низьку ціну і попит на газ, і резерв сумнівних боргів на 23,2 млрд грн.

28 квітня Кабмін розпустив Наглядову раду, звільнив главу правління Нафтогазу Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. Причиною такого рішення названа незадовільна робота Наглядової ради та правління. У НАК заявили, що прийняте рішення - юридична маніпуляція.