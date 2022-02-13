НАК «Нафтогаз України» підняла ціни на газ

09:27 23 вересень Київ, Україна

На сайті державної компанії НАК «Нафтогаз України» 22 вересня 2020 року з'явилася інформація про збільшення тарифів на газ. Йдеться про зростання розцінок на гуртовий тариф на природний газ для виробників тепла.

Вказується, що така норма буде стосуватися тих виробників, яким постачається газ в рамках спецзобов’язань.

Так, у вересні українці стануть платити за так зване блакитне паливо на 45% більше, ніж було в серпні. Зокрема, у вересні ціна газу складе 4 318,99 грн за тисячу кубометрів (ціна вказана без урахування ПДВ і транспортування).

Місяцем раніше аналогічна вартість склала 2 979,16 грн за тисячу кубометрів. Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко пояснив, чому українське населення має платити за доставлення газу, навіть якщо воно їм не користується.

Тим часом на світовому ринку поступово падає ціна на газ. Ціна ф'ючерсів на блакитне паливо з постачанням у жовтні за 1 мільйон BTU (британська теплова одиниця) опустилася на 2,32 відсотка.