НАК «Нафтогаз» підняв ціни на газ

Пресслужба компанії «Нафтогаз» розповіла про тарифи на червень для населення. Згідно з попередніми даними, державна компанія підвищила вартість блакитного палива.

Зокрема, ціни підвищилися в межах місячного тарифу. Так, мова йде про тариф «Місячний». У самій компанії говорять, що були змушені підвищити ціну відповідно до підвищення вартості газу на міжнародних хабах.

«Місячна цінова пропозиція відображає загальну тенденцію зростання цін на газ як на українському, так і на глобальному ринках, і є індикативною», - сказали в компанії.

Раніше в державній компанії НАК «Нафтогаз України» пояснили, чому ціни на газ не знизилися влітку, хоча законодавство передбачає зниження вартості блакитного палива, починаючи з червня. У «Нафтогазі» послалися на вартість газу на європейських хабах. Там кажуть, що зараз більшу частину ресурсу Україна імпортує, тому вартість газу залежить від ціни на міжнародному ринку.