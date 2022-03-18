НАК «Нафтогаз» підняв ціни на газ

Пресслужба компанії «Нафтогаз» розповіла про тарифи на червень для населення. Згідно з попередніми даними, державна компанія підвищила вартість блакитного палива.
Зокрема, ціни підвищилися в межах місячного тарифу. Так, мова йде про тариф «Місячний». У самій компанії говорять, що були змушені підвищити ціну відповідно до підвищення вартості газу на міжнародних хабах.
Раніше в державній компанії НАК «Нафтогаз України» пояснили, чому ціни на газ не знизилися влітку, хоча законодавство передбачає зниження вартості блакитного палива, починаючи з червня. У «Нафтогазі» послалися на вартість газу на європейських хабах. Там кажуть, що зараз більшу частину ресурсу Україна імпортує, тому вартість газу залежить від ціни на міжнародному ринку.
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