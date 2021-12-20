«Нафтогаз України» заплатив податків 74,9 млрд грн

10:38 16 липень Київ, Україна

Прес-служба «Нафтогаз України» повідомляє про виплати компанії в бюджет. Згідно з цифрами, за перше півріччя до місцевих і державних бюджетів Група «Нафтогаз України» відрахувала близько 80 млрд грн. Також в цю суму включені дивіденди за 2019 рік - близько 40 млрд гривень.

Надходження від підприємств Групи "Нафтогаз" склали майже 19% загальних доходів державного бюджету в першому півріччі 2020 року. Багато це чи мало? Для порівняння: на ремонт і будівництво доріг державного значення влада планує направити цього року 31,5 млрд грн. - майже таку ж суму.

"Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових і дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн.