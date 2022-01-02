«Нафтогаз» програє в ціні регіональним постачальникам

11:34 21 серпень Київ, Україна

Регіональні газові компанії (газсбити) визначили ціну природного газу для населення в серпні в 4,49 гривень за куб. м і запропонували своїм клієнтам взяти участь в акції "Твоя енергонезалежність", викупивши необхідний запас газу на зиму за акційною літньою ціною 4,49 грн за куб. м.

Акція проводиться з 15 серпня по 30 вересня 2020 року, а використовувати власний запас газу споживач зможе з 1 жовтня цього року до 31 березня 2021 року. Скористатися акційною пропозицією і поповнити зимовий запас можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції. При укладанні договору в період з 15 по 31 серпня, вартість газу для учасників акції складе 4,49 грн за куб м.

Вартість ресурсу, запропонована газсбитамі для українців в 4,49 грн за куб м, нижче оголошеного раніше ГК "Нафтогаз України" тарифу "Річний" в 4,73 грн за куб м.

Нагадаємо, з 1 серпня Кабінет Міністрів скасував механізм гарантованого забезпечення населення природним газом за регульованими цінами. Таке рішення уряду передбачає, що вартість блакитного палива відтепер буде формуватися на підставі ринкових механізмів.

З 2015 року природний газ для 8,5 мільйонів українських сімей постачають регіональні газові компанії (газсбити), які були визначені урядом постачальниками зі спеціальними зобов'язаннями (ПСО). Протягом останніх п'яти років вони забезпечують українців ресурсом, надаючи сервіси в 16 регіонах України через мережу центрів з обслуговування клієнтів, а також онлайн-сервіс 104.ua, який дозволяє споживачу, не виходячи з дому передавати показання лічильника і оплачувати рахунки за газ.