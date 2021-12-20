"Нафтогаз" припинив контракт із компанією Фірташа

"Нафтогаз" припинив угоду з компанією, яку пов'язують із Дмитром Фірташем, повідомили українські ЗМІ.
«Е Енергія» мала договір з НАК, підписаний ще за попереднього керівництва держпідприємства, за яким отримувала блакитне паливо за фіксованою у сьогоднішніх реаліях наднизькою ціною – 7 гривень 42 копійки за кубометр. При цьому обсяг закупівлі завищено – 6 мільярдів кубів.
І, як зазначає директор з інтегрованих комунікацій «Нафтогазу», контракти було виписано таким чином, що «Е Енергія» могла продавати газ будь-кому. Таким чином, надлишки палива реалізувалися промисловим споживачам за ринковою вартістю.
Тож тільки цього опалювального сезону компанія Фірташа завдяки цій маржі мала можливість заробити 110 мільярдів гривень і ця сума ніщо інше, як прямі втрати для держави.
«Е Енергія» мала договір з НАК, підписаний ще за попереднього керівництва держпідприємства, за яким отримувала блакитне паливо за фіксованою у сьогоднішніх реаліях наднизькою ціною – 7 гривень 42 копійки за кубометр. При цьому обсяг закупівлі завищено – 6 мільярдів кубів.
І, як зазначає директор з інтегрованих комунікацій «Нафтогазу», контракти було виписано таким чином, що «Е Енергія» могла продавати газ будь-кому. Таким чином, надлишки палива реалізувалися промисловим споживачам за ринковою вартістю.
Тож тільки цього опалювального сезону компанія Фірташа завдяки цій маржі мала можливість заробити 110 мільярдів гривень і ця сума ніщо інше, як прямі втрати для держави.
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