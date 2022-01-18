"Нафтогаз" подарував "Укрнафті" Ігоря Коломойського 700 млн кубічних метрів газу

Державний «Нафтогаз» повідомив про загрозу функціонування ГТС через дефіцит газу та нестачу коштів після того, як подарував «Укрнафті» Ігоря Коломойського 700 млн кубічних метрів газу вартістю 20 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
“Нафтогаз серед зими повідомив уряд, що функціонування ГТС під загрозою. Нема газу, як і грошей на його імпорт. Гроші пішли на «Велику крадіжку» Зеленського, а газ подарували його офшорному бізнес-партнеру Коломойському. Хто забув, я нагадаю: 700 млн м3 із державних сховищ "Нафтогаз" без пояснення причин просто так передав олігарху», – повідомив нардеп.
За його словами, це сталося на початку осені. У грудні хотіли віддати ще 3,5 млрд м3, але схему вдалося збити, у тому числі з вами.
«А тепер виявляється «Нафтогазу» не вистачає газу та 20 млрд грн, щоб балансувати газотранспортну систему. І, до речі, 20 млрд грн – це якраз ті 700 млн м3, які Нафтогаз подарував Коломойському», – додав Гончаренко.
Нагадаємо, на початку осені НАК "Нафтогаз України" визнав за "Укрнафтою" право власності на 700 млн м3 (понад 9% активного запасу газу в ПСГ). Крім того, на 23 грудня планувалося укласти мирову угоду ще на 3,5 млрд м3, проте збори акціонерів не відбулися.
Цей газ начебто було видобуто у 2007-2013 роках. Компанії Коломойського судилися за цей газ з України у Стокгольмському арбітражному суді, проте на початку 2021 року Арбітраж відхилив позов олігарха. Після цього Нафтогаз добровільно без пояснення причин передав Коломойському перші 700 млн м3 газу.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
“Нафтогаз серед зими повідомив уряд, що функціонування ГТС під загрозою. Нема газу, як і грошей на його імпорт. Гроші пішли на «Велику крадіжку» Зеленського, а газ подарували його офшорному бізнес-партнеру Коломойському. Хто забув, я нагадаю: 700 млн м3 із державних сховищ "Нафтогаз" без пояснення причин просто так передав олігарху», – повідомив нардеп.
За його словами, це сталося на початку осені. У грудні хотіли віддати ще 3,5 млрд м3, але схему вдалося збити, у тому числі з вами.
«А тепер виявляється «Нафтогазу» не вистачає газу та 20 млрд грн, щоб балансувати газотранспортну систему. І, до речі, 20 млрд грн – це якраз ті 700 млн м3, які Нафтогаз подарував Коломойському», – додав Гончаренко.
Нагадаємо, на початку осені НАК "Нафтогаз України" визнав за "Укрнафтою" право власності на 700 млн м3 (понад 9% активного запасу газу в ПСГ). Крім того, на 23 грудня планувалося укласти мирову угоду ще на 3,5 млрд м3, проте збори акціонерів не відбулися.
Цей газ начебто було видобуто у 2007-2013 роках. Компанії Коломойського судилися за цей газ з України у Стокгольмському арбітражному суді, проте на початку 2021 року Арбітраж відхилив позов олігарха. Після цього Нафтогаз добровільно без пояснення причин передав Коломойському перші 700 млн м3 газу.
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