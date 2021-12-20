«Нафтогаз» подав позов на «Харківгаз»

Суд між «Харківгазом» і «Нафтогазом» продовжується. Згідно з інформацією, ще в 2013 році «Харківгаз» не виплатив всю суму договірних поручництв перед «Нафтогазом».

10 березня Східний апеляційний господарський суд частково задовольнив позов публічного акціонерного товариства "Нафтогаз України" і вирішив стягнути з акціонерного товариства "Харківгаз" борг за спожитий газ в розмірі 165 559 259 гривень. Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також суд зобов'язав "Харківгаз" заплатити 3% річних в сумі 2,4 мільйона гривень, інфляційні - понад сім мільйонів гривень і 168 тисяч гривень судового збору. При цьому, 3,2 мільйона гривень за ще одним позовом від "Нафтогазу" вирішили не стягувати. Постанова набула чинності з дня її прийняття, тобто 10 березня.

Відзначимо, раніше "Нафтогаз України" звернувся до суду з позовом до "Харківгаз", де просив повернути основний борг в розмірі 169 мільйонів гривень, майже 35 мільйонів гривень пені, 2,4 мільйона гривень (3% річних), 7,4 мільйона гривень інфляційних. Загальна сума, яку вимагав "Нафтогаз", становила понад 214 мільйонів гривень. Йшлося про договір з купівлі-продажу природного газу на 2014-2016 роки від 4 січня 2013 року.

Обґрунтував свій позов "Нафтогаз" невиконанням "Харківгазом" взятих на себе обов'язків за договором, в результаті чого утворився борг. Однак в 2016 році суд повністю відмовив у позові, зазначивши, що можливість відповідача розрахуватися за газ для потреб виробничо-технологічних витрат природного газу перед позивачем прямо залежить від затвердженого гранично допустимого розміру таких витрат і від наявності та суми, передбаченої в тарифі на розподіл газу.