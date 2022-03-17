«Нафтогаз» відмовився надавати дані про фінанси

Запит журналістів не увінчався успіхом - компанія «Нафтогаз» відмовилася надавати свій фінансовий звіт і план за 2021 рік. Національна акціонерна компанія написала офіційну відповідь, де відмовляється надавати цифри, які призначені для внутрішнього користування.
Відзначається, що компанія може бути прирівняна до розпорядників інформації відповідно до частини 2 статті 13 закону "Про доступ до публічної інформації", якщо вона володіє: інформацією про стан навколишнього середовища; інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
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