«Нафтогаз» відмовився надавати дані про фінанси

Запит журналістів не увінчався успіхом - компанія «Нафтогаз» відмовилася надавати свій фінансовий звіт і план за 2021 рік. Національна акціонерна компанія написала офіційну відповідь, де відмовляється надавати цифри, які призначені для внутрішнього користування.

"Всі показники, визначені в фінансовому плані компанії, призначені для внутрішнього користування компанією при виконанні своїх функцій, визначених статутом. Відповідно, в компанії відсутній обов'язок надавати текст її фінансового плану", - йдеться в ньому.

Відзначається, що компанія може бути прирівняна до розпорядників інформації відповідно до частини 2 статті 13 закону "Про доступ до публічної інформації", якщо вона володіє: інформацією про стан навколишнього середовища; інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).