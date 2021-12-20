"Нафтогаз" відмовився від корекції обсягів газу споживачам за пільговою ціною

20:02 24 листопад Київ, Україна





Про це заявила Асоціація міст України та звернулася до уряду з проханням втрутитися у ситуацію, повідомляють ЗМІ. Нафтогаз" відмовляється коригувати обсяг постачання газу за пільговою ціною для теплопостачання. І це незважаючи на підписаний у вересні тристоронній меморандум між місцевою владою, «Нафтогазом» та урядом щодо незмінних цін на тепло протягом опалювального сезону.Про це заявила Асоціація міст України та звернулася до уряду з проханням втрутитися у ситуацію, повідомляють ЗМІ.



За угодою «Нафтогаз» має продавати певний обсяг палива теплопостачальним компаніям для населення за постійною ціною сім гривень 42 копійки за кубометр. Проте в асоціації кажуть – «Нафтогаз» самостійно визначив обсяги постачання такого пільгового газу. А в окремі періоди проходження опалювального сезону таких розмірів просто не вистачить. Це з тим, що у багатьох населених пунктах тепло увімкнули набагато раніше, ніж у попередні роки. У свою чергу НАК відмовився коригувати обсяги споживання газу.

Тому підприємства в жовтні були змушені використовувати газ за ринковими цінами від 25 гривень за куб і більше. А це порушення меморандуму. Виходить, що теплопостачальні компанії не мають змоги відкоригувати ціни на комунальні послуги та зазнають збитків. А джерел для їхнього відшкодування у місцевих органів немає.