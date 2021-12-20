"Нафтогаз" відмовився від корекції обсягів газу споживачам за пільговою ціною

"Нафтогаз" відмовляється коригувати обсяг постачання газу за пільговою ціною для теплопостачання. І це незважаючи на підписаний у вересні тристоронній меморандум між місцевою владою, «Нафтогазом» та урядом щодо незмінних цін на тепло протягом опалювального сезону.
Про це заявила Асоціація міст України та звернулася до уряду з проханням втрутитися у ситуацію, повідомляють ЗМІ.
Про це заявила Асоціація міст України та звернулася до уряду з проханням втрутитися у ситуацію, повідомляють ЗМІ.
Тому підприємства в жовтні були змушені використовувати газ за ринковими цінами від 25 гривень за куб і більше. А це порушення меморандуму. Виходить, що теплопостачальні компанії не мають змоги відкоригувати ціни на комунальні послуги та зазнають збитків. А джерел для їхнього відшкодування у місцевих органів немає.
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